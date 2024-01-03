Прогнозы живого «Нострадамуса»: когда начнется Третья мировая война и не только Евгения КомароваБразильский провидец Атос Саломе, ставший известным после своих успешных предсказаний, вновь вживается в роль Нострадамуса, предвещая несколько ключевых событий на 2024 год.