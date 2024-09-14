Эксперт рассказал об особенностях инвестиций в недвижимость в Москве

О том, как выбрать объект для инвестиции в 2024 году, какие лоты самые популярные и привлекательные для инвесторов, на какие локации в Москве стоит обратить внимание и как быстро окупается столичная недвижимость, рассказал «Известиям» эксперт рынка столицы, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.