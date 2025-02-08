У сбившего самолет в Вашингтоне вертолета не работала система безопасности

Ключевая система безопасности была отключена на борту вертолета Black Hawk, столкрувшегося с коммерческим рейсом American Airlines около международного аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, сообщила 7 февраля газета The New York Post.
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