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Объединенной редакции МВД России - 30 лет!

Объединенной редакции МВД России - 30 лет!

30 лет назад приказом МВД СССР № 285 от 07.08.1991 на базе Объединенной редакции журнала «Советская милиция» и газеты «Щит и меч» была создана Объединенная редакция МВД СССР.

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