Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО

Российские военные корреспонденты обратились к Председателю СК России с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции.
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