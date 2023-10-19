🚓 Скрылся с места аварии: Полиция разыскивает водителя, устроившего ДТП в Евпатории На одной из улиц Евпатории водитель иномарки выехал на «встречку» и протаранил автомобиль марки Subaru, который откинуло на другую машину, сообщает МВД по РК.