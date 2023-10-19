НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крым Оперативный

3 подписчика

🚓 Скрылся с места аварии: Полиция разыскивает водителя, устроившего ДТП в

🚓 Скрылся с места аварии: Полиция разыскивает водителя, устроившего ДТП в

🚓 Скрылся с места аварии: Полиция разыскивает водителя, устроившего ДТП в Евпатории На одной из улиц Евпатории водитель иномарки выехал на «встречку» и протаранил автомобиль марки Subaru, который откинуло на другую машину, сообщает МВД по РК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх