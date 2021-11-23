В рамках Всемирного дня ребенка в Якутии прошли мероприятия, направленные на безопасность детей на дороге

Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Дата не случайна - именно в этот день в 1989 году была принята «Конвенция о правах ребенка», которая признала, что ребенку для всестороннего и гармоничного развития личности необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопонимания.