Происшествия

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В рамках Всемирного дня ребенка в Якутии прошли мероприятия, направленные на безопасность детей на дороге

В рамках Всемирного дня ребенка в Якутии прошли мероприятия, направленные на безопасность детей на дороге

Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Дата не случайна - именно в этот день в 1989 году была принята «Конвенция о правах ребенка», которая признала, что ребенку для всестороннего и гармоничного развития личности необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопонимания.

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