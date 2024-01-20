Какое событие в своей жизни Жуков считал самым важным

Георгий Жуков — маршал Победы, во многом, благодаря усилиям которого был повержен Третий рейх. Своенравный, вспыльчивый, жесткий и порой жестокий, он тем не менее сделал все, чтобы выполнить долг — служение своей Родине и народу.