Какое событие в своей жизни Жуков считал самым важным

Георгий Жуков — маршал Победы, во многом, благодаря усилиям которого был повержен Третий рейх. Своенравный, вспыльчивый, жесткий и порой жестокий, он тем не менее сделал все, чтобы выполнить долг — служение своей Родине и народу.
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