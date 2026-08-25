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Курские новости

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Хинштейн увеличил бюджет образования Курской области на 70%

Хинштейн увеличил бюджет образования Курской области на 70%

Бюджет Курской области на образование в 2026 году превысит 28 млрд рублей, зарплаты учителей региона с 2012 года не опускались ниже средней по региону, базовый оклад станет фиксированным и повысится до 27 093 рублей.

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