БлокнотРУ Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский явно переживает критические дни.
США «мочат» Зеленского: Кремль озадачен и ищет подвох
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Стенякин
Что гатать, все просто, забрать за долги часть земли с природными ресурсами и дальше на официальных основаниях для защиты ввести войска
Ответить
13 час.
Вадим Лебедев
Точно! Тем более будет разруха,передел,нищета,безработица... А в таких условиях - за пачку печенья, ещё больше наберут. Примерно как у нас в 90е - тоска и безысходность, это я про обычных людей...
Ответить
12 час.
Вадим Лебедев
При переделе и бардаке они надеются что у них получится... Ну а мы снова получим, что - "Враг у ворот!"
Ответить
11 час.
Свежие комментарии