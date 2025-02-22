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США «мочат» Зеленского: Кремль озадачен и ищет подвох

США «мочат» Зеленского: Кремль озадачен и ищет подвох

БлокнотРУ Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский явно переживает критические дни.

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Комментарии
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Юрий Стенякин
Что гатать, все просто, забрать за долги часть земли с природными ресурсами и дальше на официальных основаниях для защиты ввести войска
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13 час.
Вадим Лебедев
Точно!  Тем более будет разруха,передел,нищета,безработица... А в таких условиях - за пачку печенья, ещё больше наберут. Примерно как у нас в 90е - тоска и безысходность, это я про обычных людей...
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12 час.
Вадим Лебедев
При переделе и бардаке они надеются что у них получится... Ну а мы снова получим, что - &quot;Враг у ворот!&quot;
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11 час.
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