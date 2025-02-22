США «мочат» Зеленского: Кремль озадачен и ищет подвох

Юрий Стенякин Что гатать, все просто, забрать за долги часть земли с природными ресурсами и дальше на официальных основаниях для защиты ввести войска

Вадим Лебедев Точно! Тем более будет разруха,передел,нищета,безработица... А в таких условиях - за пачку печенья, ещё больше наберут. Примерно как у нас в 90е - тоска и безысходность, это я про обычных людей...