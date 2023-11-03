Израиль потратил $1,5 млрд на покупку вооружений

Израиль проводит за рубежом активную закупку бомб, ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и прочего вооружения, которое необходимо стране при подготовке к боевым действиям одновременно на нескольких фронтах.
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