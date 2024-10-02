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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Суицид или нет? Загадочные самоубийства звезд, которые вызывают много вопросов

Суицид или нет? Загадочные самоубийства звезд, которые вызывают много вопросов

Суициды среди звезд — явление не такое уж редкое. Но самоубийства некоторых селебрити произошли при таких загадочных обстоятельствах, что вызывают множество вопросов, самый популярный из которых: а был ли уход из жизни добровольным? .

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