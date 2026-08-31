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Газета.ру

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Украинцы раскритиковали экономиста, предложившего пережить зиму на соленьях

Украинцы раскритиковали экономиста, предложившего пережить зиму на соленьях

Жители Украины раскритиковали экономиста Олега Пендзина, заявившего, что они спокойно смогут обойтись без продуктовых магазинов зимой, поскольку имеют большие запасы солений и варенья.

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