Трейлер Cat Quest 3 демонстрирует бои, локальный кооператив и многое другое В пре...

Трейлер Cat Quest 3 демонстрирует бои, локальный кооператив и многое другоеВ преддверии выхода ролевой игры Cat Quest 3 разработчик The Gentlebros и издатель Kepler Interactive выпустили новый игровой трейлер, предлагающий новые взгляды на различные аспекты игры.
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