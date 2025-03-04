Гречневая, овсяная или рисовая: какие каши полезно либо нежелательно есть утром на завтрак

Каши — отличное дополнение к завтраку, но строго при условии, что они вам подходят. Завтрак не должен состоять только из каши, с этим приемом пищи организм должен получить достаточно белка и здоровых жиров.
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