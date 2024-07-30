Цены на автомобильное топливо в Башкирии вновь выросли Только за июль это произошло в пятый раз, а с начала лета – в девятый.
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Цены на автомобильное топливо в Башкирии вновь выросли Только за июль это произошло в пятый раз, а с начала лета – в девятый.
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