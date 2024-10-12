облавы на военнообязанных проходят одновременно и в других городах Украины. Каналы Харькова, Днепропетровска и Хмельницкого публикуют кадры с толпами военных и полицейских возле ночных заведений.
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облавы на военнообязанных проходят одновременно и в других городах Украины. Каналы Харькова, Днепропетровска и Хмельницкого публикуют кадры с толпами военных и полицейских возле ночных заведений.
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