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Царьград

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Пиюш Гоял пригласил индийских талантов работать в России

Пиюш Гоял пригласил индийских талантов работать в России

Министр торговли Индии Пиюш Гоял на выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели призвал молодых индийцев к работе в России как инвесторы и экспортеры для создания новых бизнес-возможностей.

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