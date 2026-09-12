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Воронежские новости

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ПВО уничтожила 38 дронов ВСУ над Воронежской областью

ПВО уничтожила 38 дронов ВСУ над Воронежской областью

Налет состоялся ночью, ПВО уничтожили 38 дронов, атаковавших Воронеж и пять районов области.Массированный налет на Воронежскую область произошел ночью 12 сентября.

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