БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленского поставили на паузу: Западу сейчас стало не до Украины

Зеленского поставили на паузу: Западу сейчас стало не до Украины

Но это «сейчас» может продлиться только до ноября С каждым новым месяцем и с каждой новой неделей Зеленский все больше напоминает председателя Мосгорисполкома брежневских времен Промыслова, который, согласно известному советскому анекдоту, однажды «посетил Москву транзитом из Буэнос-Айреса в Париж».

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