Зеленского поставили на паузу: Западу сейчас стало не до Украины

Но это «сейчас» может продлиться только до ноября С каждым новым месяцем и с каждой новой неделей Зеленский все больше напоминает председателя Мосгорисполкома брежневских времен Промыслова, который, согласно известному советскому анекдоту, однажды «посетил Москву транзитом из Буэнос-Айреса в Париж».