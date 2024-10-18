Зеленского поставили на паузу: Западу сейчас стало не до Украины

Но это «сейчас» может продлиться только до ноября С каждым новым месяцем и с каждой новой неделей Зеленский все больше напоминает председателя Мосгорисполкома брежневских времен Промыслова, который, согласно известному советскому анекдоту, однажды «посетил Москву транзитом из Буэнос-Айреса в Париж».
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