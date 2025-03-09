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Ефимов: в районе Аэропорт реорганизуют участок по программе КРТ

Ефимов: в районе Аэропорт реорганизуют участок по программе КРТ

На севере Москвы назначенный городом оператор реорганизует участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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