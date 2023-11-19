Биатлонистки Каплина и Резцова стали призерами в пасьюте на коммерческом турнире в ХМАО

В Ханты-Мансийске завершился Кубок Международной лиги клубного биатлона. Во второй соревновательный день победительницей в гонке преследования у женщин стала белорусская биатлонистка Анна Сола, которая получила за первое место один миллион рублей призовых.
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