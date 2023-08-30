Корейский электроседан Hyundai Ioniq 6 – конкурент Tesla Model 3 не прошел «лосиный тест» из-за покрышек

Тест на устойчивость электроседана Hyundai Ioniq 6 2023 не впечатлил пилота. Так называемый, «лосиный тест» с помощью которого автомобиль испытывается на устойчивость во время экстремальных маневров, по сути, был провален корейским электромобилем.
Тест на устойчивость электроседана Hyundai Ioniq 6 2023 не впечатлил пилота. Так называемый, «лосиный тест» с помощью которого автомобиль испытывается на устойчивость во время экстремальных маневров, по сути, был провален корейским электромобилем.
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