Шеремет: Россия не позволит себя обмануть в прекращении конфликта на Украине

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, комментируя заявления о готовности Украины к прекращению огня, заявил, что Россия не заинтересована в продолжении конфликта, однако не допустит попыток обмана и манипуляций.
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