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Регионы России

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Новая Третьяковка на Крымском Валу закроется на реконструкцию в 2027 году

Новая Третьяковка на Крымском Валу закроется на реконструкцию в 2027 году

По её словам, срок завершения работ пока не назван. «Мы надеемся, что это не будет длиться слишком долго, — отметила она.

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