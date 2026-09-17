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Пятый канал

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Пропавшего в Архангельской области грибника искали 12 дней

Пропавшего в Архангельской области грибника искали 12 дней

В Архангельской области спустя 12 дней поисков нашли живым пропавшего грибника. Он отправился в лес 5 сентября и заблудился.

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