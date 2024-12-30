МЧС России хочет запретить онлайн-продажу пиротехники несовершеннолетним

В том числе выдачу через пункты маркетплейсов, отделения «Почты России» и курьеров МЧС России совместно с другими ведомствами предложило запретить продажу пиротехники несовершеннолетним через интернет, передает ТАСС.
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