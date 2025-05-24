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Добрый Мир

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Трамп слил: Европа не скрывает своей паники

Трамп слил: Европа не скрывает своей паники

Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» прокомментировал бурную негодующую  реакцию некоторых европейских СМИ на итоги переговоров президентов России и США.

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