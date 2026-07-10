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Де Минаур дебютирует в топ-5

Восьмая ракетка мира Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру в полуфинале « Уимблдона » и поднимется только на одну строчку в обновленном рейтинге ATP .

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