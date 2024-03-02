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Сырский будет менять командование у ряда бригад ВСУ — названа причина

Сырский будет менять командование у ряда бригад ВСУ — названа причина

Главком ВСУ Александр Сырский намерен поменять командование у ряда бригад украинской армии. Он сообщил, что уже направил в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, группы специалистов «для передачи опыта и оказания помощи».

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Комментарии
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Константин Самарин
Сырский обльше всего известен, как специалист по котлам... например тскому, аак Дебальцевский, в котором он &quot;сварил&quot; не одну тысячу украинских солдат. Ичтормя будет повторятья...
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