Крупнейшие строительные анонсы 2024 года: от «Лахта Центр — 2» до стадиона «Зеркальной линии»

Рендер башни «Лахта Центр — 2» / © АО «Синергия» Пожалуй, самой громкой новостью года стало сообщение о подготовке территории на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге для строительства сразу двух новых небоскребов: «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3».