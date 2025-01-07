Крупнейшие строительные анонсы 2024 года: от «Лахта Центр — 2» до стадиона «Зеркальной линии»

Рендер башни «Лахта Центр — 2» / © АО «Синергия» Пожалуй, самой громкой новостью года стало сообщение о подготовке территории на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге для строительства сразу двух новых небоскребов: «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3».
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