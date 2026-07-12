Конец эпохи «белоручек»: мэр Казани призвал молодежь заняться физическим трудом

Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал стремление молодежи быть «белоручками». Почему новое поколение избегает тяжелой физической работы и как это может измениться в совсем недалеком будущем – в авторской колонке обозревателя Альберта Бикбова.
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