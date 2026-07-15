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HR-эксперт Санина: принуждение к увольнению – это нарушение трудовых прав

HR-эксперт Санина: принуждение к увольнению – это нарушение трудовых прав

Принуждение руководства к увольнению сотрудника – это нарушение трудовых прав. В таких ситуациях важно не идти на поводу у начальства и не спешить подавать заявление, а зафиксировать происходящее, посоветовала в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.

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