HR-эксперт Санина: принуждение к увольнению – это нарушение трудовых прав

Принуждение руководства к увольнению сотрудника – это нарушение трудовых прав. В таких ситуациях важно не идти на поводу у начальства и не спешить подавать заявление, а зафиксировать происходящее, посоветовала в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.
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