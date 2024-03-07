«Гегемония Запада закончилась». Орбан объявил о формировании нового миропорядка

2 дня назад 672 прочитали Гегемония Запада кончилась, формируется новый мировой порядок, поэтому Венгрия хотела бы укрепить союз с другими странами, отстаивающими свой суверенитет.
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