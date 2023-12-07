Сегодня был застрелен бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Человек, который когда-то возглавлял все структуры правого сектора на востоке Украины и воевал на стороне повстанческого Донбасса, где его до сих пор называют «палачом Красной Армии».
Про Киву, перебежчиков и судьбу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
Какой бы он не был этот Кива, плохо то что в нашей стране запросто совершаются убийства и теракты. Это убийство не первое . Похоже шпионы у нас не сильно и прячутся. Смерш!! И только СМЕРШ сейчас нужен.
Ответить
7 час.
г
галина
А что в отношении наших предателей, которые перешли на сторону врага? Почему до сих пор не уничтожен вертолетчик, который перелетел и убил своих товарищей? Плохо работает наша разведка.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии