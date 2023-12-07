Про Киву, перебежчиков и судьбу

вл

валерий лисицын

Какой бы он не был этот Кива, плохо то что в нашей стране запросто совершаются убийства и теракты. Это убийство не первое . Похоже шпионы у нас не сильно и прячутся. Смерш!! И только СМЕРШ сейчас нужен.