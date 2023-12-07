NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    А что в отношении наших предателей, которые перешли на сторону врага? Почему до сих пор не уничтожен вертолетчик, кот...Про Киву, перебеж...
  • валерий лисицын
    Какой бы он не был этот Кива, плохо то что в нашей стране запросто совершаются убийства и теракты. Это убийство не пе...Про Киву, перебеж...
  • Садко Гусляр
    ...за 40 лет умудрились угробить всю гражданскую авиацию, да и не только, начиная от работяги АН-2 и заканчивая уника...Ту-124 на родине ...

Про Киву, перебежчиков и судьбу

Про Киву, перебежчиков и судьбу

﻿﻿Сегодня был застрелен бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Человек, который когда-то возглавлял все структуры правого сектора на востоке Украины и воевал на стороне повстанческого Донбасса, где его до сих пор называют «палачом Красной Армии».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
Какой бы он не был этот Кива, плохо то что в нашей стране запросто совершаются убийства и теракты. Это убийство не первое . Похоже шпионы у нас не сильно и прячутся. Смерш!! И только СМЕРШ сейчас нужен.
Ответить
7 час.
г
галина
А что в отношении наших предателей, которые перешли на сторону врага? Почему до сих пор не уничтожен вертолетчик, который перелетел и убил своих товарищей? Плохо работает наша разведка.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх