Директором Департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации подписан приказ от 30 мая 2024 года №1176 «Об ограничении пребывания граждан в лесах военных лесничеств и въезда в них транспортных средств» .
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