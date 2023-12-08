Том Блайт станет героем новой экранизации Хемингуэя «Прощай, оружие!»

Актёр Том Блайт сыграет главную роль в новой экранизации «Прощай, оружие!» Том Блайт, звезда фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», получил главную роль в новой экранизации классического романа Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие!».