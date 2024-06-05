Холтер сердца: что показывает, как проводится и расшифровка результатов

Холтер ЭКГ — что это такое? Так сокращенно называют суточное холтеровское мониторирование, или мониторирование по Холтеру — один из самых популярных методов диагностики работы сердечно-сосудистой системы.
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