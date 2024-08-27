Анастасия Волочкова примерилась с дочерью

48-летняя балерина Анастасия Волочкова провела выходные с дочерью, 18-летней Ариадной. Четыре года назад Ариадна покинула роскошный подмосковный дом матери, переехав к своему отцу, бизнесмену Игорю Вдовину, и его супруге, телеведущей Елене Николаевой.
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