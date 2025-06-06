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Царьград

7 043 подписчика

Невеста Григория Лепса элегантно развеяла слухи об отмене свадьбы

Невеста Григория Лепса элегантно развеяла слухи об отмене свадьбы

Аврора опубликовала в социальных сетях видео на эту тему.Слухи об отмене свадьбы Григория Лепса и Авроры Кибы заполонили новостные ленты, но 19-летняя невеста решила ответить на них в своей неповторимой манере.

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Комментарии
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Амара Карпова
зачем нам нужна это грязь🤮старый алкаш с ума сошел🤬🤬🤬
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16 час.
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