Музей-заповедник «Царское село» отмечает 106 лет

С тех пор, как по дворцу прошли первые экскурсанты Художественно-историческая комиссия начала работу по созданию экспозиций в царскосельских дворцах в апреле 1917 года, а 9 июня 1918-го по залам прошли первые экскурсанты.
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