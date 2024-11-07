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Дикий Юг - Природа Юга России

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С 2025 года граждане Таджикистана поедут работать в Южную Корею: как это может отразиться на миграционной политике России

С 2025 года граждане Таджикистана поедут работать в Южную Корею: как это может отразиться на миграционной политике России

Фото: russiancouncil.ru Важные новости России за неделю  сообщают о том, что в 2025 году Таджикистан присоединится к системе EPS (Employment Permit System) Южной Кореи, открыв своим гражданам возможность трудоустройства на средних и малых предприятиях.

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