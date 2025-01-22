Американец Мартиндейл назвал главное отличие России от США: "Похожа на большую семью"

Россия похожа на большую семью, а в США все воюют. Так считает работавший в украинском тылу Даниэл МартиндэйлЖурналист ТАСС пообщался с американцем Даниэлом Мартиндэйлом и узнал от него, чем Россия кардинально отличается от США.