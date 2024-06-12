Певица Наргиз показала картинку с горящим Кремлем

Певица Наргиз в своих социальных сетях продолжает размещать антироссийские посты. В этот раз артистка опубликовала изображение, сгенерированное нейросетью, на котором изображен ночной пейзаж с горящим Кремлем и двумя котами, смотрящими на него.
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