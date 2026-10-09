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"Гайки закручены до предела": эксперт рассказал, переживёт ли Зеленский эту зиму

"Гайки закручены до предела": эксперт рассказал, переживёт ли Зеленский эту зиму

Народ на Украине, чтобы выпустить пар, выпускает своё недовольство в интернет. Это говорит о протестных настроениях в обществе, но не говорит о системе протестного движения.

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