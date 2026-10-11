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Адиев: «Факел» является явным аутсайдером, но Василенко выжимал максимум»

Адиев: «Факел» является явным аутсайдером, но Василенко выжимал максимум»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался об отставке Олега Василенко с поста главного тренера «Факела» после матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:5).

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