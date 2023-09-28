Подмосковье рассказало о перспективах офсетных контрактов на конференции «Российская неделя ГЧП»

Московская область приняла участие в конференции «Российская неделя ГЧП». На сессии «Офсеты 2.0: как договор поставки трансформировался в новую форму долгосрочного партнерства бизнеса и власти» собрались представители власти из регионов, которые уже активно используют офсеты.