Подмосковье рассказало о перспективах офсетных контрактов на конференции «Российская неделя ГЧП»

Московская область приняла участие в конференции «Российская неделя ГЧП». На сессии «Офсеты 2.0: как договор поставки трансформировался в новую форму долгосрочного партнерства бизнеса и власти» собрались представители власти из регионов, которые уже активно используют офсеты.
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