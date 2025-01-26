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«Рейнджерс» продлили Боргена на 5 лет с кэпхитом 4,1 млн долларов. Защитник перешел из «Сиэтла» в рамках обмена Какко

Защитник перешел в клуб из Нью-Йорка из «Сиэтла» в рамках обмена с участием форварда Каапо Какко.  28-летний игрок провел за новую команду 17 матчей и набрал 3 (1+2) очка при нейтральной полезности, 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:35.

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