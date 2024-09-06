Российский рынок начал пятницу в миноре, продают "РУСАЛ"

Российский рынок открыл торги в пятницу, 6 сентября, снижением ключевых индикаторов на 0,27%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился до 2 610,41 пункта, индекс РТС просел до 916,23 пункта.
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