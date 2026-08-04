Городской электрокар smart #2 полностью рассекречен: первые изображения

Ожидание премьеры нового двухместного электромобиля от smart подходит к концу. Публичный дебют модели состоится на парижском автосалоне осенью 2026 года, однако производитель уже сейчас приоткрыл завесу тайны над её внешностью.
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